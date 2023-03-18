Окончил планово-экономический колледж по специальности экономист.Окончил Национальный университет степень бакалавра. Специальность – экономическая кибернетика. Языки: Английский, украинский и русский свободно. Английский язык продвинут. Уверенный пользователь ПК. Владею, MS Windows, основные компоненты пакета MS Office, поисковики и другие веб-ресурсы. Быстро учусь, ответственный и целеустремленный.Написание рекламных статей, информационных и сеотекстов любого объема и в сжатые сроки, составление пресс-релизов, подготовка буклетов, перевод с английского.Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.

Работал удалено в интернете: аккаунт менеджером, контент менеджером, модератором, рерайтером, копирайтером.-с удовольствием отвечу на ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию.