buldozer03

Сергей buldozer03

 
45 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Окончил планово-экономический колледж по специальности экономист.Окончил Национальный университет степень бакалавра. Специальность – экономическая кибернетика. Языки: Английский, украинский и русский свободно. Английский язык продвинут. Уверенный пользователь ПК. Владею, MS Windows, основные компоненты пакета MS Office, поисковики и другие веб-ресурсы. Быстро учусь, ответственный и целеустремленный.Написание рекламных статей, информационных и сеотекстов любого объема и в сжатые сроки, составление пресс-релизов, подготовка буклетов, перевод с английского.Не нарушаю сроки работ, работаю с четким соблюдением требований.

Работал удалено в интернете: аккаунт менеджером, контент менеджером, модератором, рерайтером, копирайтером.-с удовольствием отвечу на ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию.

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $2
#169
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
#622
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $1
#2096