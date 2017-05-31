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Евгений Буловацкий
bulovackiy
bulovackiy
33 года
Украина
/
Красноармейск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий Мелаев
Mediadoctortv
57 лет
Россия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$5
8 баллов
7 лет назад
Расшифровка аудио в текст для Radio Mediametrics
Качественно. Радио Медиаметрикс рекомендует.
Отличный заказчик. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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