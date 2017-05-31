bulovackiy

Евгений Буловацкий bulovackiy

 
33 годаУкраина/Красноармейск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Mediadoctortv
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
8 баллов
7 лет назад
Расшифровка аудио в текст для Radio Mediametrics
Качественно. Радио Медиаметрикс рекомендует.
Отличный заказчик. Рекомендую.
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