Все подробности при личном общении через bushmaster2(at)yandex.ru
Спасибо за внимание.
Люблю, когда заказчики говорят "Супер :)"
Полюбил жизнь после слов заказчицы "Ты моя лучшая находка августа" :)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!