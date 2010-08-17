bushmaster

Юрьевич bushmaster

 
34 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Все подробности при личном общении через bushmaster2(at)yandex.ru

Спасибо за внимание.

Люблю, когда заказчики говорят "Супер :)"

Полюбил жизнь после слов заказчицы "Ты моя лучшая находка августа" :)

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Отзывы заказчиков
temic0
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Обновление flash баннеров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Срочно нужен флеш баннер!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!