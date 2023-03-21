businessplan

Крутой спец по финансовой аналитике, фандрайзингу и написанию бизнес-планов

Многолетний опыт в сфере корпоративной аналитики бизнеса и написания проектов для банков, Российско-Кыргызского Фонда Развития, международных финансовых и донорских организаций. Имею многолетний опыт работы в банке, в корпоративном кредитовании, соответственно знаю как написать хороший бизнес план для банка, имеющий высокий потенциал для одобрения. Также привлекал средства от международных донорских организаций, таких как ООН, USAID, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, а также международных бизнес-фондов: JICA, KOICA, акселерационных программ и фондов.

Напишу бизнес-план для привлечения инвестиций, под любой вид деятельности.

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+996 990 031244

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