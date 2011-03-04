butovets

Бутовец butovets

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Занимаюсь профессиональной HTML/CSS версткой:

- Блочная верстка;

- Валидность - валидация HTML/XHTML/CSS;

- Кроссбраузерность: IE7+, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari;

- Резиновая или фиксированная верстка.

Работы выполняются точно в оговоренный срок.

Работаю не на скорость, а на качество!

Отзывы заказчиков

flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Требуется исправить верстку одной страницы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга