Занимаюсь профессиональной HTML/CSS версткой:

- Блочная верстка;

- Валидность - валидация HTML/XHTML/CSS;

- Кроссбраузерность: IE7+, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari;

- Резиновая или фиксированная верстка.

Работы выполняются точно в оговоренный срок.

Работаю не на скорость, а на качество!