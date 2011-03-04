Занимаюсь профессиональной HTML/CSS версткой:
- Блочная верстка;
- Валидность - валидация HTML/XHTML/CSS;
- Кроссбраузерность: IE7+, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari;
- Резиновая или фиксированная верстка.
Работы выполняются точно в оговоренный срок.
Работаю не на скорость, а на качество!
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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