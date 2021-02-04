Старший графический дизайнер Старший UI/UX-дизайнер и дизайн материалов

Я графический дизайнер и дизайнер UX / UI из Беларуси. Я живу в Минске и работаю с клиентами по всему миру, уделяя особое внимание творчеству, графике, каллиграфии и иллюстрации. Дизайн, полиграфия, верстка, фирменный стиль, UX/UI и все, что связано с трендами и творчеством, - моя страсть и часть моего рабочего подхода. Я очень профессиональный и организованный человек, и у меня всегда есть мотивация браться за новые проекты и решать новые проблемы. Я ищу области работы, в которых я могу развивать свои творческие способности и свои интересы.