Старший графический дизайнер Старший UI/UX-дизайнер и дизайн материалов
Я графический дизайнер и дизайнер UX / UI из Беларуси. Я живу в Минске и работаю с клиентами по всему миру, уделяя особое внимание творчеству, графике, каллиграфии и иллюстрации. Дизайн, полиграфия, верстка, фирменный стиль, UX/UI и все, что связано с трендами и творчеством, - моя страсть и часть моего рабочего подхода. Я очень профессиональный и организованный человек, и у меня всегда есть мотивация браться за новые проекты и решать новые проблемы. Я ищу области работы, в которых я могу развивать свои творческие способности и свои интересы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Листовка "Домани"61 просмотр
- Фирменный стиль "Форд Центр"73 просмотра
- Фирменный стиль "Галерея Минск"66 просмотров
- Создание каталога71 просмотр
- Стильный и креативный перекидной календарь48 просмотров
- Создание сайта Бренда38 просмотров