bvetrov

Борис bvetrov

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

idp001
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Требуется профи по верстке html+css+jquery
CSSHTMLjQuery
Работодатель не оплатил работу, проделанную фрилансером!!!