$250
Требуется для постоянного сотрудничества граммотный верстальщик иными словами профи своего дела. Который владеет html+css+jquery на УРА !
HTML-верстка1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Требуется для постоянного сотрудничества граммотный верстальщик иными словами профи своего дела. Который владеет html+css+jquery на УРА !
Требуется разработать модуль или контроллер для работы с почтой. А именно: - Получение писем (на входе получить письмо незвисимой кодировки, на выходе кодировка должна быть UTF-8. Почтовиков: gmail.com, mail.ru, yandex.ru и т.д.); - ...
Требуется сверстать исходник в png формате