Привет, я Игорь, Я начинаю работать фрилансером, но у меня уже есть опыт работы. Мои проэкты-( https://www.behance.net/dotwork007c2bd)

Привет, я Игорь, Я начинаю работать фрилансером, но у меня уже есть опыт работы. Мои проэкты-( https://www.behance.net/dotwork007c2bd) Работаю в таких программах как: 3dsmax, cinema, photoshop, lightroom. и тд.буду рад сотрудничеству так же у меня есть работы которые я не смог загрузить в портфолио. работал раньше дизайнером интерьеров