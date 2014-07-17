bxmaker

Сергей bxmaker

 
34 годаРоссия/Железнодорожный
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Комплексная разработка сайтов

Опыт работы более 4,5 лет.

Пишите, звоните - обсудим.

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Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Скрипт mysqldump для копирования всех таблиц баз
Сергей отлично справился с работой! Рекомендую!
Четкая задача, оплата в срок, без внесения правок и дополнений!
Ответный отзыв
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
11 дней назад
$58
10 баллов
9 лет назад
Изменения на страницах, bitrix
Сергей зарекомендовал себя как прекрасный специалист: быстро выполнил все задания, исправил недочеты верстки, прописал стили. Сразу видно, что у него большой опыт работы с cms bitrix. Спасибо за отличную работу! Обязательно буду обращаться еще. Очень рекомендую.
Отличный заказчик. Приятно с такими работать - четкая задача, моментальная оплата, без внесения изменений в задачу.
Ответный отзыв
Kazuliabr
Евгений 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Доделать счётчик на лендинге
Сергей сделал мою небольшую задачку даже быстрее чем я рассчитывал. А потом ещё одну. Несмотря на свежий аккаунт могу с уверенностью сказать что человек далеко не новичок и вы можете смело к нему обращаться! Рекомендую!
Отличный заказчик, оплатил все вовремя, задачу поставил четко, изменений не вносил. Одно удовольствие работать с таким человеком!
Ответный отзыв