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- Интернет-магазин косметики193 просмотра
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
9 лет назад
Сергей отлично справился с работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая задача, оплата в срок, без внесения правок и дополнений!
$58
10 баллов
9 лет назад
Сергей зарекомендовал себя как прекрасный специалист: быстро выполнил все задания, исправил недочеты верстки, прописал стили. Сразу видно, что у него большой опыт работы с cms bitrix. Спасибо за отличную работу! Обязательно буду обращаться еще. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно с такими работать - четкая задача, моментальная оплата, без внесения изменений в задачу.
$10
10 баллов
9 лет назад
Сергей сделал мою небольшую задачку даже быстрее чем я рассчитывал. А потом ещё одну. Несмотря на свежий аккаунт могу с уверенностью сказать что человек далеко не новичок и вы можете смело к нему обращаться! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплатил все вовремя, задачу поставил четко, изменений не вносил. Одно удовольствие работать с таким человеком!