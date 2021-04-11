bySlavaLozov

ВИДЕОМОНТАЖ, ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Я Вячеслав, создатель цифрового контента. Мне 29 лет. Ссылка на мои работы здесь Делаю видеомонтаж любой сложности, в частности блогов, видео для соц-сетей, рекламных роликов, музыкальных клипов. Так-же занимаюсь созданием визуальных эффектов, а после встраиваю их в видеоряд (композитинг). Владею навыками 3D моделирования. При необходимости могу воссоздать Ваш продукт в 3D и презентовать его в наилучшем виде. Обладаю универсальной лицензией на подбор музыки для Ваших проектов. Эта лицензия покрывает как фрилансера, так и заказчика. Индивидуальный подход к каждому клиенту, внимание к мелочам и доведение проэкта до финала Вам гарантированы!

Мои рабочие инструменты: Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Audition, Cinema 4D.

Этого инструментария мне достаточно чтобы воплотить в цифровую реальность любую Вашу идею! Ссылка на мои работы