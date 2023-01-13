Создание сайтов I сео продвижение
Создание сайтов любой сложности!
ЧАСТНОЕ ЛИЦО
Адаптация под все устройства!
Мои услуги
- Разработка сайта «под ключ»
- Создание уникального дизайна, дизайн баннера и логотипа
- Продающий одностраничник (лендинг) - 10 000 рублей.
- Сайт-визитка - от 15 000 рублей.
- Интернет-магазин - от 25 000 рублей
- Корпоративный сайт - от 15 000 рублей
*Сайты будет с адаптивной версткой (планшет, моб. версия)
*Регистрация хостинга и домена бесплатно
- ДИЗАЙН, АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА
- Уникальный дизайн макетов для сайта
- Дизайн логотипов
- КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА. ПИШИТЕ!!!
Список услуг:
- веб дизайн
- создание сайта
- создание корпоративного сайта
- создание сайта визитки
- создание интернет магазина
- создание landing page
- верстка уникальных макетов
- техническая поддержка сайтов
- продвижение сайтов
- СЕО
- SEO
- создание логотипа
- фирменный стиль
- дизайн сайтов
- уникальный дизайн макетов
- разработка сайтов
- сайт под ключ
- правки по сайту
- регистрация домена и хостинга.
- частный веб мастер
- сайт на WordPress
- сайт на Tilda
- сайт на October
- программист
Портфолио
- Krossmarketing-sw.ru11 просмотров