by_AnubiS

Андрей by_AnubiS

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Красивые, быстрые и адаптивные сайты для Вас.

Создание сайтов I сео продвижение

Создание сайтов любой сложности!

ЧАСТНОЕ ЛИЦО

Адаптация под все устройства!

Мои услуги

- Разработка сайта «под ключ»

- Создание уникального дизайна, дизайн баннера и логотипа

- Продающий одностраничник (лендинг) - 10 000 рублей.

- Сайт-визитка - от 15 000 рублей.

- Интернет-магазин - от 25 000 рублей

- Корпоративный сайт - от 15 000 рублей

*Сайты будет с адаптивной версткой (планшет, моб. версия)

*Регистрация хостинга и домена бесплатно

- ДИЗАЙН, АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА

- Уникальный дизайн макетов для сайта

- Дизайн логотипов

- КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА. ПИШИТЕ!!!

Список услуг:

- веб дизайн

- создание сайта

- создание корпоративного сайта

- создание сайта визитки

- создание интернет магазина

- создание landing page

- верстка уникальных макетов

- техническая поддержка сайтов

- продвижение сайтов

- СЕО

- SEO

- создание логотипа

- фирменный стиль

- дизайн сайтов

- уникальный дизайн макетов

- разработка сайтов

- сайт под ключ

- правки по сайту

- регистрация домена и хостинга.

- частный веб мастер

- сайт на WordPress

- сайт на Tilda

- сайт на October

- программист

Портфолио