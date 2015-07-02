bykapw

Олег bykapw

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

tw1m
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать простой сайт под ключ.
Задача была выполнена точно в срок, все было сделано очень качественно. Все пожелания учтены. Выражаю огромную благодарность Олегу!
Отлично
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