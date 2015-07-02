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Олег
bykapw
bykapw
37 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Сергей
tw1m
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать простой сайт под ключ.
Задача была выполнена точно в срок, все было сделано очень качественно. Все пожелания учтены. Выражаю огромную благодарность Олегу!
Отлично
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Отзывы заказчиков
1
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