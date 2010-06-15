bzbunsky

Борис bzbunsky

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
megasonik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Создать движущийся логотип по моему эскизу
Борис очень внимательно отнёсся к заказу и оперативно его выполнил в соответствии со всеми пожеланиями. Движущийся логотип был выполнен качественно, также Борис помог мне в сопутствующих вопросах (html-код для вставки картинки), за что отдельное спасибо! Мне понравилось с ним работать, всем рекомендую!
Было предоставлено исчерпывающее ТЗ. Оперативная оплата. Приятно работать с человеком. РЕКОМЕНДУЮ!!!
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