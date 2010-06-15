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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Борис очень внимательно отнёсся к заказу и оперативно его выполнил в соответствии со всеми пожеланиями. Движущийся логотип был выполнен качественно, также Борис помог мне в сопутствующих вопросах (html-код для вставки картинки), за что отдельное спасибо! Мне понравилось с ним работать, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Было предоставлено исчерпывающее ТЗ. Оперативная оплата. Приятно работать с человеком. РЕКОМЕНДУЮ!!!