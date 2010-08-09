Наверное.

я не могу понять что происходит,

я не могу поверить в это,

казалось всё легко приходит,

казалось счастьем это.

ну да я счастлив без сомнения,

ну да я рядом наслаждаюсь,

я наслаждаюсь даже прикосновением,

я прикосновением растворяюсь.

я по уши влюблён,

ей полностью я принадлежу.

я её ветром унесён,

к ней с удовольствием лечу.

да и она ведь вроде тоже,

в том же потоке двигается ко мне.

наверно мы в одной любовной ложе,

наверно мы в одном любовном сне.

но как то я встревожен,

но как то мне не по себе.

причина этому наверное мой страх,

его я не могу убрать,

готов рассыпаться я в прах,

боюсь её я потерять.

9 августа 2010 года 02:30