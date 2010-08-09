Наверное.
я не могу понять что происходит,
я не могу поверить в это,
казалось всё легко приходит,
казалось счастьем это.
ну да я счастлив без сомнения,
ну да я рядом наслаждаюсь,
я наслаждаюсь даже прикосновением,
я прикосновением растворяюсь.
я по уши влюблён,
ей полностью я принадлежу.
я её ветром унесён,
к ней с удовольствием лечу.
да и она ведь вроде тоже,
в том же потоке двигается ко мне.
наверно мы в одной любовной ложе,
наверно мы в одном любовном сне.
но как то я встревожен,
но как то мне не по себе.
причина этому наверное мой страх,
его я не могу убрать,
готов рассыпаться я в прах,
боюсь её я потерять.
9 августа 2010 года 02:30
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Стихи, Песни и Проза
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