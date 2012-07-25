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Юдин Николай
c-delphi-1c
c-delphi-1c
44 года
Украина
/
Одесса
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Вячеслав
Slavutich_RED
42 года
Украина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 отзывов
$100
0 баллов
11 лет назад
Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded
Это уже второй исполнитель данного проекта, обещающий все сделать за три дня но через неделю начинает затягивать и отказывается
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Отзывы заказчиков
1
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