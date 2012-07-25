c-delphi-1c

Юдин Николай c-delphi-1c

 
44 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Slavutich_RED
Вячеслав 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
0 баллов
11 лет назад
Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded
Это уже второй исполнитель данного проекта, обещающий все сделать за три дня но через неделю начинает затягивать и отказывается