Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded

Требуется создать простинькую БД и программу для записи на DVD (СУБД firebird embedded 2.5) — каталог продукции (БД на две таблички и программа 1 форма на четыре-пять вкладок (пэйджтабов)). Дизайн будет предоставлен

По окончанию работы над проектом передача исходных кодов

Программа должна работать под ХП, Висту и Вин7 (в том числе 64хВерсии)