Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded

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Закрыт7 заявок283 просмотра

Требуется создать простинькую БД и программу для записи на DVD (СУБД firebird embedded 2.5) — каталог продукции (БД на две таблички и программа 1 форма на четыре-пять вкладок (пэйджтабов)). Дизайн будет предоставлен

По окончанию работы над проектом передача исходных кодов

Программа должна работать под ХП, Висту и Вин7 (в том числе 64хВерсии)

Delphi
13 лет назад
Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

c-delphi-1c
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Это уже второй исполнитель данного проекта, обещающий все сделать за три дня но через неделю начинает затягивать и отказывается

Заявки фрилансеров

c-delphi-1c
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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