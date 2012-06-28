База для садика

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Закрыт16 заявок311 просмотров

Уважаемые участники. Детскому садику требуется база для внедрения доп.услуг. Им нужно туда вводить ФИО ребенка, оплату, ежедневное посещение детей

Кто может помочь деткам не очень дорого?

Желательно очень простая так как взрослые тетеньки не очень понимают в компьютерах!

13 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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