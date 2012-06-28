Добрый день! У нас возникла потребность в некой базе (SQL на нашем сервере МАК). Уникально на 12.07.2012 Задача следующая: менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к ...
База для садика
Уважаемые участники. Детскому садику требуется база для внедрения доп.услуг. Им нужно туда вводить ФИО ребенка, оплату, ежедневное посещение детей
Кто может помочь деткам не очень дорого?
Желательно очень простая так как взрослые тетеньки не очень понимают в компьютерах!
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