Сделать небольшую БД в Access

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка118 просмотров

Форма для добавления записей и выгрузка записи в два заявления по шаблону (предоставлю)

13 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна база

    Добрый день! У нас возникла потребность в некой базе (SQL на нашем сервере МАК). Уникально на 12.07.2012 Задача следующая: менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выгрузка данных из базы на CD

    Для избежания нудной и тупой работы копирования необходимо автоматически выгрузить данные с CD (названия, адреса,... )в виде структурированного текстового файла или базы mysql

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • База данных

    Нужна база данных отелей по всем странам мира с фотографиями отеля и описанием. У кого есть за сколько может продать?

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi + MS SQL: гибрид аськи и почтовика

    Здравствуйте, устроилась на работу, дали задачу написать примитивную программу похожую на аську но с функциями почтовиков (отправка файлов, отображение состояния сообщения отправ/прочит/отвечено, отправка автоответа). ТЗ составлю для потенциальных исполнителей. Обязательные требования: ...

    DelphiSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по написанию ТЗ на создание БД

    Требуется консультация по написанию технического задания и определения бюджета проекта. Проект: База данных на 5000-10000 клиентов, с графическим интерфейсом администрирования, экспортом и импортом данных, работающая в OS Windows, с возможностью работать в ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выпарсить и создать базу анкет

    Есть датинг сайт, требуется выпарсить и создать базу анкет в последствии для использования. Задача состоит в том что бы выпарсить все анкеты по определенных критериям, и в последствии, возможно, было бы залить данные анкеты ...

    WordPress
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать триггер MariaDB

    Есть триггер: http://pastebin.com/CBnkUGQV Триггер с событием UPDATE, нужно к нему добавить событие INSERT, почемуто сделать в рнрадмин не получается, выдает ошибку Доступ к БД через PHPMyAdmin Chive MyWebSQL или любое ...

    SQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад