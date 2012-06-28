Добрый день! У нас возникла потребность в некой базе (SQL на нашем сервере МАК). Уникально на 12.07.2012 Задача следующая: менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к ...
Перегнать БД из Firebird в Mysql
Перегнать БД из Firebird в Mysql, востановив потерянный пароль.
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