Есть датинг сайт, требуется выпарсить и создать базу анкет в последствии для использования.

Задача состоит в том что бы выпарсить все анкеты по определенных критериям, и в последствии, возможно, было бы залить данные анкеты по определенному городу либо возрасту или полу и т.д. на блог (Скорее всего блоги будут на wordpress).

И нужно будет допустим прямо из какой то анкеты состовлять предложения.

Допустим будет шаблон:

Меня зовут (имя из базы) мне (возраст из базы), мне нравятся (пол из базы) и т.д.