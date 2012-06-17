Для поиска деталей через наш сайт и его регулярного обновления нужен инструмент конвертации базы Microcat в MySQL. Базы http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4077725 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4019112 Оплата по факту.
SQL оптимизация запроса
SQL оптимизация запроса
Есть база fireibirb.
импортирована в access. есть образцы запроса, но не добавлено исключеие по выборке. надо оптмзировать одним запросом (скорость) добавить исключения из выборки
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