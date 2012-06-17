SQL оптимизация запроса

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SQL оптимизация запроса

Есть база fireibirb.

импортирована в access. есть образцы запроса, но не добавлено исключеие по выборке. надо оптмзировать одним запросом (скорость) добавить исключения из выборки

SQL
13 лет назад
brn2011
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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