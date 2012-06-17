Аналог программы Delphi7+Firebird2,5

Здравствуйте – горю с дипломной работой – уже месяц потерян – сначала одному человеку заплатила аванс 50% на другом сайте и пропал, потом другому вроди символический аванс но все равно пропал а главное месяц прошол, в понедельник защита а диплома нет. Посему предоплату предложить не могу – прошу помочь по схеме: выбрала Вас исполнителем по проекту – создаете саму БД и наполняеете в ней словари присылаете мне скриншоты – оплачиваю 20% общей стиоимости проекта – присылаете мне файл БД, сделали программу – прислали скриншоты – оплатила еще 40% – прислали мне исходники, доделали текстовуху – скриншоты, оплатила еще 30% прислали текстовуху – оплатила оставшиеся 10%, отзывы друг о друге и побежала на защиту

Так вот – нужно до 25.06.2012 скопировать функционал программы БТИ www.pisoft.ru/bti/? (интерфейс не сильно важен но не "грязный") только под фаерберд и:

1) разграничение прав пользователей на три категории (админ, старший пользователи и простой пользователь)

2)файл ини в котором настройки программы (айпи сервера, имя файла БД, логин, пароль – желательно зашифрован)

3)комментарии возле названий процедур (что эти процедуры делают)