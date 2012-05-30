Требуется перенести юзеров из Joomla

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Требуется перенести юзеров и заказы из Joomla в самописный стол заказов.

Joomla
13 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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