Написать SQL запрос (простой уровень сложности)

Есть 2 бД, print и phreebooks, в них таблици: ps_product (print) и f_inventory (phreebooks)

http://pastebin.com/YYpR7V1a

http://pastebin.com/KSxuByst

Нужно создать запрос которий сделает следующее:

Виберет из таблици f_inventory все записи где full_price и item_cost равни нулю (не null, а именно 0.00), потом по ключевому значению поля sku (phreebooks)-reference(print) виираем данние, и записиваем:

price(print) в full_price (phreebooks)

wholesale_price(print) в item_cost (phreebooks),

если значение sku не найдено в reference, просто пропускем запись.

Предложения с ценами.