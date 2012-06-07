Написать SQL запрос (простой уровень сложности)

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен2 заявки178 просмотров

Есть 2 бД, print и phreebooks, в них таблици: ps_product (print) и f_inventory (phreebooks)

http://pastebin.com/YYpR7V1a

http://pastebin.com/KSxuByst

Нужно создать запрос которий сделает следующее:

Виберет из таблици f_inventory все записи где full_price и item_cost равни нулю (не null, а именно 0.00), потом по ключевому значению поля sku (phreebooks)-reference(print) виираем данние, и записиваем:

price(print) в full_price (phreebooks)

wholesale_price(print) в item_cost (phreebooks),

если значение sku не найдено в reference, просто пропускем запись.

Предложения с ценами.

SQL
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olleg_ator
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Все сделано в лучшем виде.
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Заявки фрилансеров

Olleg_ator
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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