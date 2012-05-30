Связь БД с программой на многих компьютерах

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок176 просмотров

Здравствуйте!

Я думаю вам знакома ситуация, когда точно знаешь чего хочешь, но не можешь внятно объяснить в виду недостаточных знаний в этой области, но я все же постараюсь.

Вот что нужно: аналог некоего онлайн личного кабинета где клиент может выбрать нужные ему настройки для предоставляемых нами услуг (мы о них на данном этапе нашей с вами работы умолчим) и данные настройки и изменения появятся в ранее созданной вами программе на других компьютерах.

Вот пример того как это должно работать, в котором все кончено же выдумано только что,- клиент - заказчик рекламы на телевидении, но так как рекламная кампания сложна, он хочет иметь возможность вносить правки в реальном времени, то есть, что бы он мог менять продолжительность своей рекламы, порядок ее показа, и время в зависимости от чего бы менялась стоимость рекламы. Понимаю что пример угловат и нелеп но суть отображает.

Тут главное связать онлайн кабинет управления услуги и программу на многих компьютерах, которая бы в режиме реального времени вносила правки клиента.

Как это сделать есть догадки, так как есть совсем детский опыт программирования в php, но озвучить их не решаюсь - засмеют, но как я понимаю это работа с базами данных.

И теперь о главном, чего я тут распинаюсь - мне нужно чтобы вы создали и наладили работу всей этой системы, и объяснили как видите это вы, а я если что скорректировал ваш взгляд, если это возможно.

Отвечу на все вопросы и уточню все что непонятно. Цену как и сроки называете вы.

PHP
13 лет назад
artem_krikyn
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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