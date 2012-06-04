Автоматизированная система парикмахерской "Эталон"

Курсовая в 1С 7.7

Нужно сделать небольшую базу в 1С 7.7 (несколько заполненных справочников пару отчетов, ну еще что там нужно вам лучше знать...) и отчет по этой курсовой ИМЕННО по образцу,образец прилагается...

Очень нужно что бы она была сделана уже 16 ну максимум 17 так как работа небольшая ее возможно и за день выполнить если хорошо знать 1С :)

Кто может взяться за эту работу? и цену указывайте плиз...