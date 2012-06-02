Требуется перенести юзеров и заказы из Joomla в самописный стол заказов.
Music100
разработка базы данных, работающей на сайте music100.info с возможностью его последующего пополнения через админку (то есть внедренная на сайт, работает на joomla). Таблицу (2-3 строчки, много полей для последующих фильтров-кликов) перешлю дополнительно...
Заявки фрилансеров
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