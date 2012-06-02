разработка базы данных, работающей на сайте music100.info с возможностью его последующего пополнения через админку (то есть внедренная на сайт, работает на joomla). Таблицу (2-3 строчки, много полей для последующих фильтров-кликов) перешлю дополнительно...
Настроить бэкап 1С 8.1 в MS SQL
есть сервер, параметры вот такие:
Windows Server 2003, MS SQL 2008, 1c8.1
База 1с - размер 3 ГБ.
Пиковая нагрзука - 12 пользователей.
1с-ка до этого была файловая. Сейчас поставили MS SQL.
Соотвественно нужно произвести начальную настройку MS SQL и настроить бэкап 1с.
Тех задание такое:
1) Произвести начальную настройку всех служб MS SQL для корректной работы 1с.
2) Создать еще 2 базы 1с для работы:
- zv_sql - основная база (уже имеется)
- zv_test - база для тестирования новых конфигов (создать)
- zv_u4eba - база для обучения пользователей (создать).
Содержание всех 3-х баз одинаково, но нужно, чтобы они нормальной функционировали (загрузка-выгрузка и обновление конфигурации).
(пишу об этом отдельно, т.к. сейчас есть проблемка - иногда при попытке обновить конфиг в базе zv_u4eba - пишет, что "нарушение раздельного доступа к базе данных. База данных может быть занята другой задачей" - хотя я точно знаю, что никто в базе не сидит, но могут сидеть в другой базе - zv_sql).
3) Настроить автоматический регулярную выгрузку dt файла средствами 1с. Время выгрузки- 04.00 утра ежедневно.
Перед бэкапом - принудительно завершить работу всех пользователей в 1с. (с уведомлением всех активных пользователей за 15 минут до принудительного закрытия 1с).
Файл бэкапа должен представлять из себя стандартный файл 1с - .dt
Он должен упаковываться в rar архив с паролем 123567.
имя файла - ддммгггг
Место для хранения бэкапов - D:\backup.
Если объем данной папки превышает 20 ГБ все архивы в ней должны быть удалены (чтобы не перезаполнять диск).
Также нужно будет объяснить мне как я смогу менять в будущем самостоятельно следующие параметры:
- расписание бэкапа
- пользователя и пароль на доступ к базе 1с
- пароль на архив с бэкапом
- место для хранения бэкапов
4) После бэкапа базы 1с - сразу же автоматически начинается процесс загрузки полученного rar файла на dropbox
Объяснить мне по скрипту:
- как менять адрес сайта для загрузки фалов
- как менять пароль на яндексе для загрузки файлов
5) Настроить автоматический бэкап базы 1с на "горячую" - когда работают пользователи средствами ms sql. (ежедневно в 14ч дня).
Вопросы:
1) За какую стоимость Вы готовы сделать данный проект?
2) сколько по времени у Вас это займет?
Надеюсь найти грамотного и ответственного специалиста в Вашем лице, чтобы работать дальше на постоянной основе.
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