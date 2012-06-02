Настроить бэкап 1С 8.1 в MS SQL

есть сервер, параметры вот такие:

Windows Server 2003, MS SQL 2008, 1c8.1

База 1с - размер 3 ГБ.

Пиковая нагрзука - 12 пользователей.

1с-ка до этого была файловая. Сейчас поставили MS SQL.

Соотвественно нужно произвести начальную настройку MS SQL и настроить бэкап 1с.

Тех задание такое:

1) Произвести начальную настройку всех служб MS SQL для корректной работы 1с.

2) Создать еще 2 базы 1с для работы:

- zv_sql - основная база (уже имеется)

- zv_test - база для тестирования новых конфигов (создать)

- zv_u4eba - база для обучения пользователей (создать).

Содержание всех 3-х баз одинаково, но нужно, чтобы они нормальной функционировали (загрузка-выгрузка и обновление конфигурации).

(пишу об этом отдельно, т.к. сейчас есть проблемка - иногда при попытке обновить конфиг в базе zv_u4eba - пишет, что "нарушение раздельного доступа к базе данных. База данных может быть занята другой задачей" - хотя я точно знаю, что никто в базе не сидит, но могут сидеть в другой базе - zv_sql).

3) Настроить автоматический регулярную выгрузку dt файла средствами 1с. Время выгрузки- 04.00 утра ежедневно.

Перед бэкапом - принудительно завершить работу всех пользователей в 1с. (с уведомлением всех активных пользователей за 15 минут до принудительного закрытия 1с).

Файл бэкапа должен представлять из себя стандартный файл 1с - .dt

Он должен упаковываться в rar архив с паролем 123567.

имя файла - ддммгггг

Место для хранения бэкапов - D:\backup.

Если объем данной папки превышает 20 ГБ все архивы в ней должны быть удалены (чтобы не перезаполнять диск).

Также нужно будет объяснить мне как я смогу менять в будущем самостоятельно следующие параметры:

- расписание бэкапа

- пользователя и пароль на доступ к базе 1с

- пароль на архив с бэкапом

- место для хранения бэкапов

4) После бэкапа базы 1с - сразу же автоматически начинается процесс загрузки полученного rar файла на dropbox

Объяснить мне по скрипту:

- как менять адрес сайта для загрузки фалов

- как менять пароль на яндексе для загрузки файлов

5) Настроить автоматический бэкап базы 1с на "горячую" - когда работают пользователи средствами ms sql. (ежедневно в 14ч дня).

Вопросы:

1) За какую стоимость Вы готовы сделать данный проект?

2) сколько по времени у Вас это займет?

Надеюсь найти грамотного и ответственного специалиста в Вашем лице, чтобы работать дальше на постоянной основе.