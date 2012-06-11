Необходимо перенести и сохранить из таблиц Magento в таблицы players_example.sql. структуру каталога товаров, со всеми входящими продуктами и их атрибутами, изображения товара, цены и кол-во. Есть это же задание, выполненное меньше ...
Инструмент конвертации/экспорта базы Microcat
Для поиска деталей через наш сайт и его регулярного обновления нужен инструмент конвертации базы Microcat в MySQL.
Базы
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4077725
и
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4019112
Оплата по факту.
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