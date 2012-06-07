Задание на Magento

Необходимо перенести и сохранить из таблиц Magento в таблицы players_example.sql. структуру каталога товаров, со всеми входящими продуктами и их атрибутами, изображения товара, цены и кол-во.

Есть это же задание, выполненное меньше , чем на половину. Тот кто начал заниматься проектом не смог довести его до логического завершения.

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