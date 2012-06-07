Курсовая в 1С 7.7 Нужно сделать небольшую базу в 1С 7.7 (несколько заполненных справочников пару отчетов, ну еще что там нужно вам лучше знать...) и отчет по этой курсовой ИМЕННО по образцу,образец прилагается... ...
Нужна консультация по Zen Cart
Здравствуйте.
Очень нужен консультант по системе Zen Cart. Уже имеется готовый сайт, нужны консультации по его модификации. Обращаться буду часто, поэтому нужен человек, который сможет быстро и доступно объяснять куда нажать и что сделать))
Оплата за 1 консультацию - 750 рублей. Работаю по предоплате. Задачи достаточно простые (сделать фильтр по товарам, нужно объяснить как и т.п.)
Оставляйте свои аськи, скайп, желательно приступить к работе уже сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад
есть сервер, параметры вот такие: Windows Server 2003, MS SQL 2008, 1c8.1 База 1с - размер 3 ГБ. Пиковая нагрзука - 12 пользователей. 1с-ка до этого была файловая. Сейчас ...Закрыт13 лет назад
разработка базы данных, работающей на сайте music100.info с возможностью его последующего пополнения через админку (то есть внедренная на сайт, работает на joomla). Таблицу (2-3 строчки, много полей для последующих фильтров-кликов) перешлю дополнительно...Базы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется перенести юзеров и заказы из Joomla в самописный стол заказов.Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть 2 бД, print и phreebooks, в них таблици: ps_product (print) и f_inventory (phreebooks) http://pastebin.com/YYpR7V1a http://pastebin.com/KSxuByst Нужно создать запрос которий сделает следующее: Виберет из таблици f_inventory все записи где ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Я думаю вам знакома ситуация, когда точно знаешь чего хочешь, но не можешь внятно объяснить в виду недостаточных знаний в этой области, но я все же постараюсь. ...Базы данных10 заявокЗакрыт13 лет назад
За образец взят готовый сайт. 1. Этап Разработка базы 2. Этап Фильтры и выборка. 3. Подключение дизайна , верстка. ...Закрыт13 лет назад
Есть 2 бД, print и phreebooks, в них таблици: ps_product(print) и f_inventory, p_different http://pastebin.com/YYpR7V1a http://pastebin.com/KSxuByst http://pastebin.com/x3ra7dDs Нужно создать представление, основанное на p_different, ...Закрыт13 лет назад
- $100
курсовая в Делфи. срок 12.06.12 тема: Заработная плата рыбообработчиков метода здесь http://help-s.ru/files/gbsEQt8Закрыт13 лет назад
- $100
написать теорию и описать базу, есть пример работы на другую немного тему и начало описания. тема: Информационная система учета библиотечного фонда средней общеобразовательной школы № 27 метода, материалы и база по ссылке ...Закрыт13 лет назад