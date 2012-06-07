Нужна консультация по Zen Cart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок94 просмотра

Здравствуйте.

Очень нужен консультант по системе Zen Cart. Уже имеется готовый сайт, нужны консультации по его модификации. Обращаться буду часто, поэтому нужен человек, который сможет быстро и доступно объяснять куда нажать и что сделать))

Оплата за 1 консультацию - 750 рублей. Работаю по предоплате. Задачи достаточно простые (сделать фильтр по товарам, нужно объяснить как и т.п.)

Оставляйте свои аськи, скайп, желательно приступить к работе уже сегодня.

13 лет назад
Vika_BB
Вика 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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