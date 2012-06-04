Необходимо создать форму для заполнения и записи

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Закрыт8 заявок172 просмотра

Необходима форма для заполнения и последующей распечатки на А4 введенных данных. База должна состоять из 1 таблицы, 1 формы для ввода и 1 выходной формы.

13 лет назад
apetrosyan
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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