Создание движка для базы нормативных документов

Требуется создать программный движок для базы отраслевых нормативных документов. Количество документов в базе - от 400 до 1000 штук.

Прототип базы можно скачать по этой ссылке. http://zemres.com/data/obraz/Setup_SZZ.zip

Что нужно изменить:

1. Добавить возможность поиска а)по фрагменту названия б)по фрагменту содержимого документа. в) по органу, который выпустил документ.

2. Убрать лишние элементы (например, связанные с форумом, авторизация и т.п).

3. Организовать темы в древовидную структуру с глубиной вложения. Например, тема «Инструкции», подтема «Инструкции утратившие свою силу», а далее, в подтеме, идут непосредственно документы. При этом конечные документы могут храниться как в теме, так и в подтеме. Один и тот же документ может храниться в нескольких темах или подтемах.

Главная страница базы должна содержать:

- Логотипы, контакты, дату актуальности базы

- Баннеры с активными ссылками на внутренние документы или на странице в интернете.

- Статьи со ссылками на внутренние документы на странице в интернете.

- Поля поиска (по названию, по содержанию, по автору документа)

- Дерево тем

Конечная страница документа должна содержать:

- короткий комментарий к документу

- ссылку на загрузку документа в формате Word

- ссылку на документ размещенный на сайте Верховного Совета Украины. Например http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17

- рекламные баннеры, нажав на которые пользователь переходил на нужную страницу.

Требования к базе:

1. Объем до 50 мегабайт.

2. Возможность использования на операционных системах начиная с Windows XP и старше.

3. Архив базы должен представлять собой 1 файл. Инсталляция базы не должна составлять труда для неопытного пользователя.

4. База должна работать в режиме «оф-лайн» за исключением ссылок на документы на сайте Верховного Совета Украины, рекламных ссылок.

5. Инсталляция базы после обновления не должна составлять труда для пользователя. Скачал, кликнул на файле, база нашла свою предыдущую версию, снесла ее и стала поверх.

Требования к администрированию:

Администратор базы должен иметь возможность:

1. Проводить обновление существующих документов без переформатирования всей базы (например, если изменился какой-либо документ, заменять его новым файлом с тем же именем)

2. Добавлять и удалять документы и ссылки на них на сайте Верховного Совета Украины.

3. Заводить новые темы и подтемы. Добавлять или удалять в них ссылки на документы.

4. Добавлять и удалять баннеры со ссылками на главную стараницу базы и на страницы конечных документов.