Отредактировать триггер MariaDB

Есть триггер:

http://pastebin.com/CBnkUGQV

Триггер с событием UPDATE, нужно к нему добавить событие INSERT, почемуто сделать в рнрадмин не получается, выдает ошибку

Доступ к БД через PHPMyAdmin Chive MyWebSQL или любое другое по, но лучший вариант - просто пишите мне SQL который сработает

Предложения с ценами.