Нужна база

Добрый день!

У нас возникла потребность в некой базе (SQL на нашем сервере МАК).

Уникально на 12.07.2012

Задача следующая:

менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к базе через IP адрес (возможно через WWW), так как у меня есть менеджеры в других городах)

база клиентов(название организации, контактные данны адрес телефон, дата когда создалась эта запись и ессно каким менеджером, редактировать ее может только тот кто создал, а просматривать может любой менеджер и смена владельца записи тем менеджером кто ее создал)

Прикреплен файл с функционалом, полями, и пользователями.

Что-то типо crm но проще, многопользовательская адресная книга)