Для поиска деталей через наш сайт и его регулярного обновления нужен инструмент конвертации базы Microcat в MySQL. Базы http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4077725 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4019112 Оплата по факту.
Нужна база
Добрый день!
У нас возникла потребность в некой базе (SQL на нашем сервере МАК).
Уникально на 12.07.2012
Задача следующая:
менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к базе через IP адрес (возможно через WWW), так как у меня есть менеджеры в других городах)
база клиентов(название организации, контактные данны адрес телефон, дата когда создалась эта запись и ессно каким менеджером, редактировать ее может только тот кто создал, а просматривать может любой менеджер и смена владельца записи тем менеджером кто ее создал)
Прикреплен файл с функционалом, полями, и пользователями.
Что-то типо crm но проще, многопользовательская адресная книга)
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