Delphi + MS SQL: гибрид аськи и почтовика

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Закрыт3 заявки200 просмотров

Здравствуйте, устроилась на работу, дали задачу написать примитивную программу похожую на аську но с функциями почтовиков (отправка файлов, отображение состояния сообщения отправ/прочит/отвечено, отправка автоответа). ТЗ составлю для потенциальных исполнителей.

Обязательные требования:

1) БД надо создавать внутри существующей БД MS SQL 2000 с совместимостью при переходе на более новые сервера

2) программу писать на Делфи ХЕ так как в нем я хоть что-то понимаю

3)не использовать сторонних платных компонентов - т.е. можно к примеру те которые для жителей СССР/СНГ бесплатны, а платные хоть и крекаются нельзя

Называйте плиз приблизительную цену и срок?

DelphiSQL
13 лет назад
bogunenkoa
Альона 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ylalbor
58 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
15 дней

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ylalbor
58 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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