Delphi + MS SQL: гибрид аськи и почтовика

Здравствуйте, устроилась на работу, дали задачу написать примитивную программу похожую на аську но с функциями почтовиков (отправка файлов, отображение состояния сообщения отправ/прочит/отвечено, отправка автоответа). ТЗ составлю для потенциальных исполнителей.

Обязательные требования:

1) БД надо создавать внутри существующей БД MS SQL 2000 с совместимостью при переходе на более новые сервера

2) программу писать на Делфи ХЕ так как в нем я хоть что-то понимаю

3)не использовать сторонних платных компонентов - т.е. можно к примеру те которые для жителей СССР/СНГ бесплатны, а платные хоть и крекаются нельзя

Называйте плиз приблизительную цену и срок?