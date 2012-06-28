Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки183 просмотра

Требуется создать простинькую БД и программу для записи на DVD (СУБД firebird embedded 2.5) - каталог продукции (БД на две таблички и программа на Три-четыре формы). Дизайн будет предоставлен

По окончанию работы над проектом передача исходных кодов

Программа должна работать под ХП, Висту и Вин7 (в том числе 64хВерсии)

Delphi
13 лет назад
Slavutich_RED
Вячеслав 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

x_scrat
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад
$85
5 дней
Пообещал за 5 дней сделать, но после выбора исполнителем пропал и уже 10 дней не выходит на связь ни по сайту ни по майлу - проект сорвал, хорошо хоть денег не взял, поэтому не рекомендую работать с предоплатой

Заявки фрилансеров

x_scrat
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • База для садика

    Уважаемые участники. Детскому садику требуется база для внедрения доп.услуг. Им нужно туда вводить ФИО ребенка, оплату, ежедневное посещение детей Кто может помочь деткам не очень дорого? Желательно очень простая ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выгрузка данных из базы на CD

    Для избежания нудной и тупой работы копирования необходимо автоматически выгрузить данные с CD (названия, адреса,... )в виде структурированного текстового файла или базы mysql

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • База данных

    Нужна база данных отелей по всем странам мира с фотографиями отеля и описанием. У кого есть за сколько может продать?

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi + MS SQL: гибрид аськи и почтовика

    Здравствуйте, устроилась на работу, дали задачу написать примитивную программу похожую на аську но с функциями почтовиков (отправка файлов, отображение состояния сообщения отправ/прочит/отвечено, отправка автоответа). ТЗ составлю для потенциальных исполнителей. Обязательные требования: ...

    DelphiSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультация по написанию ТЗ на создание БД

    Требуется консультация по написанию технического задания и определения бюджета проекта. Проект: База данных на 5000-10000 клиентов, с графическим интерфейсом администрирования, экспортом и импортом данных, работающая в OS Windows, с возможностью работать в ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выпарсить и создать базу анкет

    Есть датинг сайт, требуется выпарсить и создать базу анкет в последствии для использования. Задача состоит в том что бы выпарсить все анкеты по определенных критериям, и в последствии, возможно, было бы залить данные анкеты ...

    WordPress
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад