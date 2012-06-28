Простая автономная БД на Delphi+firebird embedded

Требуется создать простинькую БД и программу для записи на DVD (СУБД firebird embedded 2.5) - каталог продукции (БД на две таблички и программа на Три-четыре формы). Дизайн будет предоставлен

По окончанию работы над проектом передача исходных кодов

Программа должна работать под ХП, Висту и Вин7 (в том числе 64хВерсии)