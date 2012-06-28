Разработка CRM для коммерческой компании.

Добрый день, необходимо разработать CRM для коммерческой компании в которой будет разбита по структуре (Менеджеры, Технические специалисты, Бухгалтерия и ттп.).

Для каждой структуры обозначены роли, если требуется посчитать стоимость технических работ он ставит отметку и пишет что именно посчитать, заявка попадает в техническую службу и обрабатывается потом информация автоматически отправляется менеджеру. Так же при закрытии договора в бухгалтерию попадают данные полученным документам. *Для каждого подразделения отведена своя роль и список задач* )

Интересует минимальная и максимальная цена на разработку и программирование CRM а так же время.

Спасибо, буду рад выслушать все ваши предложения.