Разработка CRM для коммерческой компании.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок188 просмотров

Добрый день, необходимо разработать CRM для коммерческой компании в которой будет разбита по структуре (Менеджеры, Технические специалисты, Бухгалтерия и ттп.).

Для каждой структуры обозначены роли, если требуется посчитать стоимость технических работ он ставит отметку и пишет что именно посчитать, заявка попадает в техническую службу и обрабатывается потом информация автоматически отправляется менеджеру. Так же при закрытии договора в бухгалтерию попадают данные полученным документам. *Для каждого подразделения отведена своя роль и список задач* )

Интересует минимальная и максимальная цена на разработку и программирование CRM а так же время.

Спасибо, буду рад выслушать все ваши предложения.

13 лет назад
SeSea
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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