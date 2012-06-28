Уважаемые участники. Детскому садику требуется база для внедрения доп.услуг. Им нужно туда вводить ФИО ребенка, оплату, ежедневное посещение детей Кто может помочь деткам не очень дорого? Желательно очень простая ...
Разработка CRM для коммерческой компании.
Добрый день, необходимо разработать CRM для коммерческой компании в которой будет разбита по структуре (Менеджеры, Технические специалисты, Бухгалтерия и ттп.).
Для каждой структуры обозначены роли, если требуется посчитать стоимость технических работ он ставит отметку и пишет что именно посчитать, заявка попадает в техническую службу и обрабатывается потом информация автоматически отправляется менеджеру. Так же при закрытии договора в бухгалтерию попадают данные полученным документам. *Для каждого подразделения отведена своя роль и список задач* )
Интересует минимальная и максимальная цена на разработку и программирование CRM а так же время.
Спасибо, буду рад выслушать все ваши предложения.
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