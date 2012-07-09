Программа для учета заказов

Здравствуйте. Необходимо создать программу учета заказов по написанию работ. С базой будет работать менеджер, соответственно нужно чтобы заказ невозможно было удалить. Необходима: автоматическая нумерация, база заказчиков, данный исполнителей, полное описание заказа с выводом на печать. Стоимость работы для клиента, стоимость работы базовая и вознаграждение менеджеру. Нужны отчеты по общей сумме, по числу заказанных работ,по сумме вознаграждения. Необходимо чтобы выводились акты на печать. Если возможно то смс рассылка.Хотелось бы видеть даты сдачи готовых работ

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ ГОТОВУЮ ПРОГРАММУ, ЕСЛИ НЕТ, ТО ПРОШУ УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ. еЛИ ВОЗМОЖНО ТО РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.