Требуется программист для создания сайтов на CMS Битрикс Обязательное условие - проживание в Санкт-Петербурге. Первые проекты будут реализованы на сдельной основе, по результатам будет сделано предложение по зачислению в штат на индивидуальных условиях. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн для 3-4 сайтов на HostCMS. Тематика одежда и картриджи. Один из сайтов надо практически скопировать с http://www.cartridgeworld.co.uk/. Плюс нужна помощь в программинге периодически. Возможно один или 2 ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Необходимо создать Интернет-магазин на Bitrix малый бизнес. Тематика: ювелирная торговля. Более подробная информация по разделам и особенностям - при дальнейшем общении. Требование к исполнителю: Значительный опыт работы c ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание дизайн-макета сайта ювелирной тематики с нуля. Сайт будет разработан на Битриксе, так что рассмотрю так же предложения по верстке шаблонов. Дизайн должен быть доработан на 5-6 разделов ( с минимальными изменениями). Дизайн должен ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт13 лет назад