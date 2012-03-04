c-service

Сергей c-service

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Программист Битрикс

    $2500

    Требуется программист для создания сайтов на CMS Битрикс Обязательное условие - проживание в Санкт-Петербурге. Первые проекты будут реализованы на сдельной основе, по результатам будет сделано предложение по зачислению в штат на индивидуальных условиях. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка шаблона дизайна HostCMS + помощь

    Необходимо разработать дизайн для 3-4 сайтов на HostCMS. Тематика одежда и картриджи. Один из сайтов надо практически скопировать с http://www.cartridgeworld.co.uk/. Плюс нужна помощь в программинге периодически. Возможно один или 2 ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина на Bitrix

    $1000

    Необходимо создать Интернет-магазин на Bitrix малый бизнес. Тематика: ювелирная торговля. Более подробная информация по разделам и особенностям - при дальнейшем общении. Требование к исполнителю: Значительный опыт работы c ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание дизайн-макета сайта ювелирной тематики

    Создание дизайн-макета сайта ювелирной тематики с нуля. Сайт будет разработан на Битриксе, так что рассмотрю так же предложения по верстке шаблонов. Дизайн должен быть доработан на 5-6 разделов ( с минимальными изменениями). Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад