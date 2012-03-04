Создание дизайн-макета сайта ювелирной тематики с нуля. Сайт будет разработан на Битриксе, так что рассмотрю так же предложения по верстке шаблонов. Дизайн должен быть доработан на 5-6 разделов ( с минимальными изменениями). Дизайн должен ...