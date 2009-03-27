Предпочитаю верстать блоками.
Использую:
- xhtml+css
- javascript
Владею:
- Photoshop (на среднем уровне)
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Отзывы заказчиков
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Работу выполнил на отлично! Большое спасибо! Приятный и ответственный человек!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Знает чего необходимо, четкое ТЗ. Советую всем работать с ТС
HTML-верстка
4 отзыва
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от 1 дня
нет рейтинга