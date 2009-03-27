c1n1k

Олег c1n1k

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Предпочитаю верстать блоками.

Использую:

- xhtml+css

- javascript

Владею:

- Photoshop (на среднем уровне)

Буду рад выполнить Ваш заказ

Портфолио

Отзывы заказчиков

Helpery
44 года
21 год в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Исправить верстку на дивах (кроссбраузерность)
В считанные минуты проблема была решена! Очень доволен результатом.
ok
Ответный отзыв
varnav
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
16 лет назад
Доработка простого статичного веб-сайта
HTML
Выполнено точно, качественно и в срок.
ok
Ответный отзыв
casinocms
Казино 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$17
10 баллов
16 лет назад
Сверстать одну страницу
MySQL
Всё качественно и быстро сделано! Рекомендую.
ok
Ответный отзыв
tp123
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
16 лет назад
Верстка макета
Работу выполнил на отлично! Большое спасибо! Приятный и ответственный человек!
Приятный в общении человек. Знает чего необходимо, четкое ТЗ. Советую всем работать с ТС
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга