Требования: - хорошее знание C# и .net 2.0 - опыт работы с pinvoke - опыт работы в DevExpress - доступность в ICQ - ответственность Краткое описание: Нужно сделать GUI для сервиса ядра. GUI пишем на C#. Сервис ...
Опыт работы: 5 лет.
- написание баз данных на MS Access (складской и бухгалтерский учёт);
- написание клиентов к базам данных на Visual Basic;
- системное программирование (Win32, C/C++, Assembler);
- html-вёрстка.
Среды разработки:
- Visual Studio 6;
- Visual Studio .Net 2003;
- Dreamveawer 4;
- MS Access XP/2003.
- Системное программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработчик VB6, DirectShow. В последующем поддерживать. Проект мелкий.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется разработчик для доведения проекта. А также поддержки в последующем. Проект мелкий. Знания VB6 + Win32. Описние: Проект: Антивирус. Frontend для ClamAV движка (DLL) . -Обновление баз -Интерфейс приблизительно как у DrWeb. -скины (ActiveSkin). Проект в принципе готов. Но бажный. Времени для доведения ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
Предлагаю вам сотрудничество: - Вы решаете задачи, пишете курсовые, дипломные для студентов. У вас уже сформировалась определённая аудитория. Предлагаем обмен клиентами, ссылками и т.д. - Вы хотите работать, но испытываете сложности с аудиторией. Мы поставляем вам задачи - вы ...Рефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт18 лет назад