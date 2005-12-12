Предлагаю вам сотрудничество: - Вы решаете задачи, пишете курсовые, дипломные для студентов. У вас уже сформировалась определённая аудитория. Предлагаем обмен клиентами, ссылками и т.д. - Вы хотите работать, но испытываете сложности с аудиторией. Мы поставляем вам задачи - вы ...