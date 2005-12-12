c4p

Гость c4p

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы: 5 лет.

- написание баз данных на MS Access (складской и бухгалтерский учёт);

- написание клиентов к базам данных на Visual Basic;

- системное программирование (Win32, C/C++, Assembler);

- html-вёрстка.

Среды разработки:

- Visual Studio 6;

- Visual Studio .Net 2003;

- Dreamveawer 4;

- MS Access XP/2003.

HTML

  • Разработчик VB6 + Win32

    Требуется разработчик для доведения проекта. А также поддержки в последующем. Проект мелкий. Знания VB6 + Win32. Описние: Проект: Антивирус. Frontend для ClamAV движка (DLL) . -Обновление баз -Интерфейс приблизительно как у DrWeb. -скины (ActiveSkin). Проект в принципе готов. Но бажный. Времени для доведения ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для людей связанных с образованием.

    Предлагаю вам сотрудничество: - Вы решаете задачи, пишете курсовые, дипломные для студентов. У вас уже сформировалась определённая аудитория. Предлагаем обмен клиентами, ссылками и т.д. - Вы хотите работать, но испытываете сложности с аудиторией. Мы поставляем вам задачи - вы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад