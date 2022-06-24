c_alena

Алена Цыганенко c_alena

 
52 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Цыганенко Елена Александровна

Персональная и контактная информация

Тел. /Viber: 066-974-52-20

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

с 2001- настоящее время ООО «Фактор_Медиа»

Верстальщик, дизайнер

Основные обязанности:

  • Верстка бухгалтерской литературы
  • Допечатная подготовка
  • Электронные книги
  • HTM-верстка
Дополнительная работа:

  • Технический редактор и верстка научного журнала «Экология и промышленность» (Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь»)
1996-2001 – издательство «Золотые страницы»

Верстальщик, дизайнер

Основные обязанности:

  • Верстка
  • Допечатная подготовка
  • Разработка рекламной продукции (рекламные блоки, буклеты, визитки, баннеры)
Профессиональные навыки и дополнительные сведения:

Знание программ InDesign, Photoshop, Illustrator, MathType

Курсы:

веб-дизайн, html верстка, язык SQL

HTMLInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио