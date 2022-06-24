Цыганенко Елена Александровна
Персональная и контактная информация
Тел. /Viber: 066-974-52-20
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
с 2001- настоящее время ООО «Фактор_Медиа»
Верстальщик, дизайнер
Основные обязанности:
- Верстка бухгалтерской литературы
- Допечатная подготовка
- Электронные книги
- HTM-верстка
- Технический редактор и верстка научного журнала «Экология и промышленность» (Государственное предприятие «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь»)
Верстальщик, дизайнер
Основные обязанности:
- Верстка
- Допечатная подготовка
- Разработка рекламной продукции (рекламные блоки, буклеты, визитки, баннеры)
Знание программ InDesign, Photoshop, Illustrator, MathType
Курсы:
веб-дизайн, html верстка, язык SQL
Портфолио
- Верстка журналов, буклетов, реклама19 просмотров