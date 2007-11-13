РЕЗЮМЕ

Шевченко Александр Александрович

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 13.12.1987г.

Адрес: Украина, г. Киев, ул. Сеченова, 6, общ №16.

Тел: 8 (097) 779-18-78

E-mail: [email protected]

ICQ: 248881701

Jabber: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, факультет кибернетики, специальность "Информатика".

В 2004 г. окончил Криворожский естественно-научный лицей с золотой медалью.

В 2002 г. Участник Всеукраинской олимпиады по программированию, в 2003 и 2004 гг. – призер второй степени на Всеукраинской олимпиаде по программированию. В 2002-2004гг. участник и призер областных олимпиад по математике и физике.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Языки программирования: Assembler(на низком уровне), C/C++, Pascal/Object Pascal, Basic.

Веб-программирование: PHP, JavaScript, HTML, CSS.

Базы Данных: MySQL, Access.

Среды разработки: Microsoft Visual Studio, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Zend Development Enviroment.

Технологии: OpenGL.

ТРУДОВОЙ ОПЫТ

C 2004г. работа свободным Web-программистом (на дому) для различных заказчиков и фирм. Сотрудничество с компанией Wizards(www.wizards.biz.ua). Сотрудничество с студией BD-Creative(www.bdcreative-design.com) (Германия). Ссылки на некоторые выполненные работы:

1. http://www.poehali.com.ua

2. http://bus.poehali.com.ua

3. http://dealer.webhostingstar.com

4. http://ukrcargo.com/Logistics (неавторизированный доступ - только к первой страни-це)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство – Украина.

Родной язык – украинский.

Владею русским и английским(на техническом уровне) языком.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Способности и желание позволяют легко и быстро осваивать любые языки програм-мирования и технологии в сфере ИТ.

Самостоятельность, целеустремленность, ответственность, организованность, комму-никабельность.