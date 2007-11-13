РЕЗЮМЕ
Шевченко Александр Александрович
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 13.12.1987г.
Адрес: Украина, г. Киев, ул. Сеченова, 6, общ №16.
Тел: 8 (097) 779-18-78
E-mail: [email protected]
ICQ: 248881701
Jabber: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Студент 3-го курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, факультет кибернетики, специальность "Информатика".
В 2004 г. окончил Криворожский естественно-научный лицей с золотой медалью.
В 2002 г. Участник Всеукраинской олимпиады по программированию, в 2003 и 2004 гг. – призер второй степени на Всеукраинской олимпиаде по программированию. В 2002-2004гг. участник и призер областных олимпиад по математике и физике.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Языки программирования: Assembler(на низком уровне), C/C++, Pascal/Object Pascal, Basic.
Веб-программирование: PHP, JavaScript, HTML, CSS.
Базы Данных: MySQL, Access.
Среды разработки: Microsoft Visual Studio, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Zend Development Enviroment.
Технологии: OpenGL.
ТРУДОВОЙ ОПЫТ
C 2004г. работа свободным Web-программистом (на дому) для различных заказчиков и фирм. Сотрудничество с компанией Wizards(www.wizards.biz.ua). Сотрудничество с студией BD-Creative(www.bdcreative-design.com) (Германия). Ссылки на некоторые выполненные работы:
3. http://dealer.webhostingstar.com
4. http://ukrcargo.com/Logistics (неавторизированный доступ - только к первой страни-це)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство – Украина.
Родной язык – украинский.
Владею русским и английским(на техническом уровне) языком.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Способности и желание позволяют легко и быстро осваивать любые языки програм-мирования и технологии в сфере ИТ.
Самостоятельность, целеустремленность, ответственность, организованность, комму-никабельность.