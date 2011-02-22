Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
14 лет назад
С какой целью человек брался выполнить работу, непонятно! После получения шаблона и реквизитов доступа, просто пропал и на вопросы "куда пропали?" не реагирует вообще, хотя переодически посещает этот сайт. Раз молчит, мысли одни, получил шаблон от Template Monster и отвалил. Короче, кидалово! Удачи ему в его нелегком труде!
Ответный отзыв
Из-за разницы во времени человек не отвечал на мои сообщения, о каком кидке речь о тм которые в паблике лежат? Не смешите меня, умоляю. Так же как и ранее - о том что Вы писали "Куда ты пропал?" - Ваше последнее сообщение за 25.02.2011 в 10:18. Если Вам невдомек что ситуации бывают разные у подавляющего большинства населения планеты земля - Вам лучше искать рабов, а не работников. Я никаких финансовых обязательств на себя не брал, не брал и предоплат. Не порекомендую никому связываться с Вами.
$10
9 баллов
14 лет назад
CSSHTML
Быстро и качественно справился с поставленной задачей.
Ответный отзыв
Своевременная оплата и ответы на все вопросы. Рекомендую.
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