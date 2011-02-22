Из-за разницы во времени человек не отвечал на мои сообщения, о каком кидке речь о тм которые в паблике лежат? Не смешите меня, умоляю. Так же как и ранее - о том что Вы писали "Куда ты пропал?" - Ваше последнее сообщение за 25.02.2011 в 10:18. Если Вам невдомек что ситуации бывают разные у подавляющего большинства населения планеты земля - Вам лучше искать рабов, а не работников. Я никаких финансовых обязательств на себя не брал, не брал и предоплат. Не порекомендую никому связываться с Вами.