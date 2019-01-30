came_wake

Павел Ефимов came_wake

 
27 летРоссия/Курган
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Напишу стихи, песни, прозы в текстовом виде на Вашу тему

Напишу стихи, песни, прозы в текстовом виде на Вашу тему

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$15/час
от $7от 3 часов
нет рейтинга