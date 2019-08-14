camelot22r

Вадим camelot22r

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
WEB-разработчик, HTML-верстальщик

Здравствуйте. 

Я занимаюсь версткой сайтов уже около 6 лет.

На этом сайте только зарегистрировался

Знания, умения:  

- HTML5

- CSS3

- Sass

- Pug

- Gulp

- JavaScript

- JQuery

Вёрсткая исключительно адаптивная и кроссбраузерная

Также при разработке сайтов использую CMS Wordpress и OpenCart для интернет-магазинов.

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Отзывы заказчиков

workievg
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
$5
10 баллов
6 лет назад
Настроить роутинг на сайте
Благодарен Вадиму! Сделал всё быстро, буквально за 10 минут с момента начала переписки! Вселяет уверенность и указывает на профессионализм! Приятно работать с такими людьми! Изучу портфолио Вадима и запишу, как Специалиста в свою копилку! Спасибо огромное!
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Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
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Рекомендую.
Всё отлично
Ответный отзыв