WEB-разработчик, HTML-верстальщик
Здравствуйте.
Я занимаюсь версткой сайтов уже около 6 лет.
На этом сайте только зарегистрировался
Знания, умения:
- HTML5
- CSS3
- Sass
- Pug
- Gulp
- JavaScript
- JQuery
Вёрсткая исключительно адаптивная и кроссбраузерная
Также при разработке сайтов использую CMS Wordpress и OpenCart для интернет-магазинов.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Благодарен Вадиму! Сделал всё быстро, буквально за 10 минут с момента начала переписки! Вселяет уверенность и указывает на профессионализм! Приятно работать с такими людьми! Изучу портфолио Вадима и запишу, как Специалиста в свою копилку! Спасибо огромное!
Ответный отзыв
Всё отлично
$20
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично