cancerogen16

Анатолий Черашев cancerogen16

 
51 годРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Использую HTML5, CSS3, jQuery.

Работаю с: Wordpress, Joomla, Drupal

e-mail: [email protected]

Skype: cancerogen16

WordPressHTMLJoomlaDrupaljQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Коррекция верстки
Очень оперативная и качественная работа. ТЗ выполнено один в один, плюс все пожелания учтены.
Грамотный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Правка кроссбраузерности
Все в порядке. Ответственный исполнитель.
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
zemlyak2005
Александр 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка
Отлично выполненная работа. Анатолий всегда на связи, оперативно вносит правки и предложения. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень грамотный и требовательный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга