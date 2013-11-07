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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Очень оперативная и качественная работа. ТЗ выполнено один в один, плюс все пожелания учтены.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
10 лет назад
Все в порядке. Ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество!
$5
10 баллов
10 лет назад
Отлично выполненная работа. Анатолий всегда на связи, оперативно вносит правки и предложения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень грамотный и требовательный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
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3 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга