Верстка любой сложности, opencart, wordpress

Что делаю

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-Фронтенд на vue или react

-Верстка сайтов любой сложности,

-интеграция сайтов на opencart wordpress

Навыки

-HTML, GULP

-CSS, SASS. SCSS

-FLEXBOX, GRID сетка

-БЭМ

-JS

-jQUERY

-VUE + NUXT, VUE

-PHP

-MYSQL

-OPENCART, WORDPRESS

-GIT

Контакты

telegram: @canonica1

почта: [email protected]

﻿Обо мне

Неплохо набил руку на верстке различных сайтов, сейчас занимаюсь фронтендом и на протяжении 3х лет пишу на vue и react