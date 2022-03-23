Верстка любой сложности, opencart, wordpress
Что делаю
-Фронтенд на vue или react
-Верстка сайтов любой сложности,
-интеграция сайтов на opencart wordpress
Навыки-HTML, GULP
-CSS, SASS. SCSS
-FLEXBOX, GRID сетка
-БЭМ
-JS
-jQUERY
-VUE + NUXT, VUE
-PHP
-MYSQL
-OPENCART, WORDPRESS
-GIT
Контакты
telegram: @canonica1
почта: [email protected]
Обо мнеНеплохо набил руку на верстке различных сайтов, сейчас занимаюсь фронтендом и на протяжении 3х лет пишу на vue и react
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ЭкоТакси32 просмотра
- Верстка + Frontend на Vue34 просмотра
- Адаптивная верстка, mavic42 просмотра
- Полностью рабочий сайт с полным функционалом61 просмотр
- Адаптивный сайт с функционалом42 просмотра
- Верстка адаптивного макета37 просмотров