php yii2 developer
Подаю заявки только когда уверен в том что смогу выполнить все требования заказчика.
Могу оказать помощь в:
- разработка/доработка веб-приложений на yii2;
- php скрипты для работы с данных (чтение/запись с обработкой из/в БД и другое);
- начальная настройка и администрирование linux-систем;
- установка и настройка cms-систем;
- доработка интернет магазинов.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Отлично реализованная задача. Теперь у нас на сервере не задерживаются изображения, которые уже давно не используются на страницах.
Ответный отзыв
Это был второй заказ от Алексея. Все, как всегда: четко поставленная задача и своевременная оплата. Приятно работать.
$30
10 баллов
10 лет назад
Никита профессионал своего дела. Задача была не из простых, так как у Яндекса слишком сложная система защиты от массовых действий. Никита справился и сделал все на высшем уровне. И даже сам предлагал некоторые моменты улучшить или внедрить что-то новое. Человек - слово, что большая редкость в наше время! Очень рад был иметь дело с ним и желаю ему профессиональной удачи!
Ответный отзыв
Были четко поставленные задачи. При выполнение заказа возникли трудности, Мехрон с пониманием отнесся. Оплата без задержек и без лишних слов. Был рад сотрудничеству.
$10
10 баллов
10 лет назад
MySQLPHP
Никита отлично справился с заданием, а самое главное быстро решил поставленные перед ним задачи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Хорошо сформулированное ТЗ, своевременная оплата! Был рад сотрудничеству.
Веб-программирование
3 отзыва
$4/час
от 1 дня
#648
Интернет-магазины
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
#398
Наполнение сайтов
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
#943