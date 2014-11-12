capcher

Никита capcher

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
php yii2 developer

Подаю заявки только когда уверен в том что смогу выполнить все требования заказчика.

Могу оказать помощь в:

- разработка/доработка веб-приложений на yii2;

- php скрипты для работы с данных (чтение/запись с обработкой из/в БД и другое);

- начальная настройка и администрирование linux-систем;

- установка и настройка cms-систем;

- доработка интернет магазинов.

Отзывы заказчиков

damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Удаление неиспользуемых фотографий
Отлично реализованная задача. Теперь у нас на сервере не задерживаются изображения, которые уже давно не используются на страницах.
Это был второй заказ от Алексея. Все, как всегда: четко поставленная задача и своевременная оплата. Приятно работать.
Ответный отзыв
mekhron
Мехрон 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Парсер
Никита профессионал своего дела. Задача была не из простых, так как у Яндекса слишком сложная система защиты от массовых действий. Никита справился и сделал все на высшем уровне. И даже сам предлагал некоторые моменты улучшить или внедрить что-то новое. Человек - слово, что большая редкость в наше время! Очень рад был иметь дело с ним и желаю ему профессиональной удачи!
Были четко поставленные задачи. При выполнение заказа возникли трудности, Мехрон с пониманием отнесся. Оплата без задержек и без лишних слов. Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
PHP скрипт перевода даты в unix time
MySQLPHP
Никита отлично справился с заданием, а самое главное быстро решил поставленные перед ним задачи.
Отличный заказчик! Хорошо сформулированное ТЗ, своевременная оплата! Был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$4/час
от 1 дня
#648
Интернет-магазины
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
#398
Наполнение сайтов
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
#943