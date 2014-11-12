Никита профессионал своего дела. Задача была не из простых, так как у Яндекса слишком сложная система защиты от массовых действий. Никита справился и сделал все на высшем уровне. И даже сам предлагал некоторые моменты улучшить или внедрить что-то новое. Человек - слово, что большая редкость в наше время! Очень рад был иметь дело с ним и желаю ему профессиональной удачи!